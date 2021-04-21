Италия продлит действие виз для россиян

Власти Италии приняли очередное решение о продлении туристических виз, действие которых истекло в период пандемии коронавируса. Об этом с 21 апреля журналистам сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По его словам, это позволит выдавать въездные документы уже в мае, независимо от того, когда страна будет в полной мере готова открыть свои границы для туристов.

Отметим, что это не первая подобная мера. Весной прошлого года Италия уже продлевала действие туристической визы для тех, кто не смог посетить страну из-за ограничений, вызванных COVID-19.

Накануне также стало известно о намерении государства возобновить прием иностранных туристов. Посетить Италию россияне смогут уже в июне . Паскуале Терраччано пояснил, что у туротрасли есть достаточно времени, чтобы подготовиться к приему гостей и создать все необходимые условия для безопасного отдыха с соблюдением протоколов эпидбезопасности.