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Глава МИД Турции готов обсудить с Россией возобновление полетов в будущем

Мира Маркина
3 часа назад
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Россию для обсуждения возобновления полетов, когда ситуация с COVID-19 в его стране нормализуется.
Глава МИД Турции готов обсудить возобновление полетов в будущем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии и составил 63 082 случая. Во вторник, 20 апреля, был зафиксирован максимум смертей за сутки - 346. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила авиасообщение со страной с 15 апреля по 1 июня.
"Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм",
- заявил Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.
По словам эксперта, в скором времени Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в туристической сфере:
"Потом мы поедем с министром туризма в Россию – но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая)".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что потерявшим путевку в Турцию россиянам рассказали, что делать.
Новости путешествий,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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