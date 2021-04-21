Глава МИД Турции готов обсудить возобновление полетов в будущем

В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии и составил 63 082 случая. Во вторник, 20 апреля, был зафиксирован максимум смертей за сутки - 346. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила авиасообщение со страной с 15 апреля по 1 июня.