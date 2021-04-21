Лишившаяся отпуска в Турции россиянка отдохнула на Кипре и разочаровалась

Туристка из России, лишившаяся отпуска в Турции из-за приостановки авиасообщения, полетела отдыхать на Кипр и разочаровалась. Отзывом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», его опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен»

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, по словам путешественницы, для нее альтернативой отмененного тура была поездка на Кубу или Кипр. В итоге она выбрала второй вариант и отправилась в Айя-Напу — путевка обошлась в 139 тысяч рублей на двоих, на треть дороже отпуска в Турции.

Девушка призналась, что не строила завышенных ожиданий от отпуска, и тем не менее, получила «странные» ощущения. Она оказалась практически одной из первых туристов, которые прилетели в страну после снятия ограничений — в городе были открыты только три отеля.

«Многие отели, рестораны, кафе и магазины закрыты. Ночные клубы и вовсе пока под запретом. Аттракционы и аквапарки на данный момент закрыты и планируют возобновить работу в мае»,

— рассказала туристка.

Самым большим недостатком автор посчитала стоимость самого отдыха — питание, экскурсии и магазины. Также ее расстроили «сумбур и неопределенность» с графиком работы различных заведений и очереди в аэропорту.