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Индия поставила мировой рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Газета.Ruиещё 7
4 часа назад
За минувшие сутки в Индии зафиксировано 314 835 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста заболеваемости в мире за весь период пандемии, сообщает Reuters. Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода для пациентов с коронавирусом и недостаточном количестве коечных мест, указано в сообщении. Предыдущий мировой рекорд по числу выявленных за день новых случаев коронавирусной инфекции был зафиксирован в Соединенных Штатах в январе текущего года, тогда было зарегистрировано 297 430 новых заболевших. Индия занимает второе место в мире по числу заболевших COVID-19, за весь период пандемии в стране выявлено более 15,9 млн случаев заражения, из них более 184 тысяч – с летальным исходом. 12 апреля стало известно, что лекарственный регулятор Индии одобрил использование российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V". Начало поставок препарата запланировано на конец апреля.
Индия поставила мировой рекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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