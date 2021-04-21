Стюардесса объяснила, почему внимательно оценивает пассажиров

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани, прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, раскрыла причину странного взгляда бортпроводников на посадке в самолет. Своими наблюдениями она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok -аккаунте.

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Так, Каламани рассказала, что стюардессы внимательно оценивают путешественников, которые поднимаются на борт, ради обеспечения дальнейшей безопасности.

«Когда мы улыбаемся, встречая вас при посадке на борт, мы анализируем вашу внешность и пытаемся найти людей, которые помогут нам в чрезвычайной ситуации. Например, военнослужащих, пожарных, медсестер, врачей»,

— поделилась бортпроводница.

По словам блогерши, в случае непредвиденного инцидента, например, при необходимости медицинской помощи, члены экипажа знают, кто из пассажиров самолета будет в силах оказать помощь.

«При этом мы также осматриваем пассажиров, чтобы предотвратить похищение и незаконную перевозку людей, которая постоянно происходит в нашей индустрии»,

— добавила она.

Ее видео стало вирусным, собрав более миллиона просмотров. Подписчики были удивлены, что персонал авиакомпании может определить род деятельностями человека, просто взглянув на него.

«Теперь я буду думать об этом каждый раз, когда буду садиться в самолет», — рассказала одна пользовательница. «Я заметил, что одна из стюардесс оглядывала меня с ног до головы, и подумал, что ей не нравятся мои спортивные штаны и удобный топ для полетов!»