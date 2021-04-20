Правда ли, что авиасообщение с Турцией прекратили из-за COVID-19

Из-за роста числа заражений коронавирусом Россия на полтора месяца остановила полеты в Турцию. Однако многие эксперты считают, что коронавирус здесь ни при чем. "Рамблер" выяснил, как политика прекратила отдых для россиян.

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Эпидемиологическая обстановка в Турции с каждым днем становится хуже. Но закрытие границ в основном связывают с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул.

К действиям президента Турции Реджепа Эрдогана приковано внимания уже долгое время. Обсуждая конфликт на Нагорном Карабахе он исключал возможность мирного решения конфликта, поэтому когда вопрос зашел на территорию поддержки Украины или ее отсутствие, лед становится тонким.

Несмотря на то, что Эрдоган выступает за решение кризиса на востоке Украины путем диалога, российским политическим деятелям его высказывания не понравились. Турецкий лидер поддержал вступление Украины в НАТО и раскритиковал "аннексию Крыма".

"Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. Мы подтвердили поддержку "Крымской платформы", которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины", — сказал Эрдоган.

Вице-спикер Совета Федерации Косачев дал комментарий по этой теме, которая объясняет ответ России на слова Эрдогана.

"Хотелось, чтобы отпускники посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов", - заявил политик.

По мнению Косачева, отмена рейсов в Турцию станет, своего рода, проверкой на патриотизм для россиян. Значит ли это, что соответствие государственной политике теперь влияет на свободу передвижения и границы будут закрывать постоянно? В экономике Турции сейчас не лучшее время и подобное решение окажется для нее особенно болезненным.

Вопрос остается только один, почему убытки несут граждане России? По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкина, ущерб российских туроператоров от ограничения авиасообщения составил 5 млрд рублей.

По данным аналитической службы ассоциации туроператоров России, общее количество туристов, которые успели забронировать туры в Турцию в этот период, составило 533 тыс. человек. Из них более 40% — семьи с детьми.