«Все на совести туристов»: блогер рассказала об отдыхе на Кубе

Блогер Наталья Полыгалова, проживающая в Варадеро, рассказала об условиях отдыха на этом курорте и впечатлениях туристов.

Фото: TourDom TourDom

По ее словам, 18 апреля, в день, когда приземлился первый рейс из Москвы , гости максимально быстро сдали ПЦР-тест в аэропорту (для этого было организовано 10 столов, мазки брали из полости рта), паспортный контроль занял 10 минут. У кого была еда, забрали только фрукты – яблоки и бананы. Буквально через полчаса туристы поехали в отели.

«Россияне со второго рейса в аэропорту находились чуть дольше. Их собрали в один накопитель и из него группами выпускали на сдачу тестов. Скорее всего, с последующими рейсами будет так же», – комментирует она.

Большинство гостей заселилось в Starfish Varadero и Iberostar Varadero. В Valentine El Patriarca единственных четверых гостей с первого рейса разместили в премиум-виллы без доплаты.

Наталья рассказала о том, как организован отдых в отелях Варадеро.

На входе установлены санитайзеры, измеряют температуру. В первый день туристы должны находиться на территории отеля, но могут посещать пляж. На следующий объявляют результаты ПЦР-тестов. После получения отрицательного анализа на коронавирус гости официально могут выходить из отеля. «Никаких особых браслетов нет, никто за передвижениями гостей пристально не следит, это все на совести туристов», – поясняет блогер. По словам Натальи, у всех туристов первых двух рейсов тесты отрицательные.

Условия отдыха в отелях демократичные. Гость должен быть в маске, когда он заходит в ресторан, за столом ее можно снять. Супердистанций между столами нет, мест хватает всем. Еду накладывает персонал. Вся анимация проходит на открытом воздухе, в том числе пляжные вечеринки. Тренажерные залы открыты.

В самом Варадеро все кафе, рестораны, магазины, общественный транспорт работают до двух часов дня. После можно передвигаться только на такси. С 8 вечера на улице нельзя находиться, но это не относится к территории отеля. Здесь можно гулять, отдыхать хоть всю ночь.

Перемещение между провинциями перекрыто, между городами внутри провинции – ограничено.

«А это значит, что покинуть Варадеро турист может, только поехав на экскурсию через туроператора за довольно большие деньги. В среднем 100 долларов на человека, а про “джип-сафари” так я вообще молчу», – отмечает блогер. Впрочем, по ее словам, ограничения пока действуют ближайшие 2 недели, дальше ситуация может измениться. «Они были связаны со вспышкой заболеваемости ковидом в соседнем городе Матанзас», – добавляет она.