Россиянам предложили на майские праздники туры в Венесуэлу

В социальной сети Инстаграм появилось рекламное объявление, ведущее в аккаунт представительства венесуэльской авиакомпании Conviasa в России, – тур с 2 по 14 мая в Венесуэлу за 179,3 тыс. руб. на одного человека. Корреспондент TourDom.ru выяснил подробности турпакета и сравнил цены на варианты отдыха на Кубе.

Фото: TourDom TourDom

Оказалось, в России этот тур продает компания под названием «Каван». Ее представитель сообщил, что фирма является генеральным агентством по продаже билетов и туров венесуэльского авиаперевозчика. Он также подробно рассказал, что в себя включает поездка.

По прилете из Москвы в Каракас туристы пересаживаются на внутренний рейс до пляжного курорта Порламар. Здесь они отдыхают в течение 10 дней. Затем россиян ждет переезд в город Канайма, где проходит оставшаяся часть тура. В стоимость предложения включены перелет из Москвы, трансфер до отелей, проживание по системе «всё включено», экскурсии и другая развлекательная программа.

В компании также пояснили, что виза для наших граждан не требуется при продолжительности пребывания до 90 дней. Туристам необходимо сделать прививку от желтой лихорадки и ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до вылета. Результаты тестирования нужно загрузить на сайте Минздрава Венесуэлы. Представитель туроператора добавил, что с мая в стране планируется ослабить действующие из-за пандемии ограничения, в том числе касающиеся работы ресторанов и развлекательных заведений. Карантина для въезжающих иностранцев нет, но по прибытии необходимо сдать за свой счет еще один тест на коронавирус (60 долларов).

Интересно, что «Каван» в настоящее время не числится в Едином федеральном реестре туроператоров. В компании сообщили, что «вопрос находится на стадии решения». И не исключили, что туры в итоге могут продаваться от другого туроператора, но какого – не уточнили.

В расписании авиакомпании Conviasa рейсы из Москвы в Каракас значатся с 2 мая – один раз в 2 недели, по воскресеньям. Обратно – по пятницам. Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с Венесуэлой.