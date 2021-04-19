Где в России находится пик дураков

О деревне дураков сейчас помнят разве что поклонники забытой передачи «Каламбур», зато в России есть пик дураков. Подробности — в материале «Рамблера».

Фото: podnebesnie.ru podnebesnie.ru

Найти этот пик можно в Кузнецком Алатау, расположенном на границе Кемеровской области с республикой Хакасия. Впрочем, горная цепь Поднебесные Зубья находится целиком в Кемеровской области. Это место еще в середине двадцатого века стало объектом притяжения для альпинистов-любителей. Они активно покоряли отдельные вершины, в том числе и пик Поднебесный. Однако очень скоро официальное название вытеснило шутливое — пик дураков.

Дело в том, что некоторые новички-туристы, осваивая местные высоты, принимали пик Поднебесный за Большой Зуб и с гордостью рассказывали о покорении вершины, чья высота составляет 2047 метров. А иногда Поднебесный принимали и за Верхний Зуб высотой в 2178 метров. Тогда как высота пика Поднебесного — всего 1510 метров. Таким образом, неопытные альпинисты одурачили себя и других.

Ирония ситуации заключалась в том, что восхождение на эту высоту не требует специальных навыков и снаряжения, подъем на нее не имеет категории и считается легким. Конечно, со временем ошибка обнаруживалась, а нетривиальное название пика сохранилось.