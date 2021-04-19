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Россияне назвали самые желанные закрытые страны для путешествий

Lenta.ru
53 минуты назад
Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего из-за закрытых границ. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Россияне назвали самые желанные закрытые страны для путешествий
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, самым желанным государством для путешествия оказалась Италия — ее открытия ждет каждый пятый респондент. Второе место заняла Испания, за которую проголосовали 16 процентов опрошенных. На третьей строчке разместились страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония — их упомянули 13 процентов россиян.
Также популярным вариантом ответа стали Чехия и Вьетнам, куда хотят отправиться по десять процентов респондентов. Чуть меньшее количество голосов набрали Китай и Болгария — по восемь и шесть процентов соответственно. Кроме того, по шесть процентов россиян мечтают о возобновлении туризма во Франции и Израиле.
Десятку наиболее востребованных направлений замыкает Великобритания — открытия границ с Соединенным Королевством ждут три процента потенциальных путешественников.
Ранее в апреле аналитики назвали две страны, куда россияне повально отправятся из-за закрытия Турции. Так, большинство россиян заинтересовались отдыхом в Египте. Билеты туда искали на 70 процентов чаще после новости о прекращении авиасообщения с популярным курортом. Вторым направлением стал Кипр — количество поисковых запросов на перелеты увеличилось на 63 процента.
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