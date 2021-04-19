Россияне назвали самые желанные закрытые страны для путешествий

Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего из-за закрытых границ. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, самым желанным государством для путешествия оказалась Италия — ее открытия ждет каждый пятый респондент. Второе место заняла Испания, за которую проголосовали 16 процентов опрошенных. На третьей строчке разместились страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония — их упомянули 13 процентов россиян.

Также популярным вариантом ответа стали Чехия и Вьетнам, куда хотят отправиться по десять процентов респондентов. Чуть меньшее количество голосов набрали Китай и Болгария — по восемь и шесть процентов соответственно. Кроме того, по шесть процентов россиян мечтают о возобновлении туризма во Франции и Израиле.

Десятку наиболее востребованных направлений замыкает Великобритания — открытия границ с Соединенным Королевством ждут три процента потенциальных путешественников.