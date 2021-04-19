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Военный самолет приземлился на пляже рядом с отдыхающими

Мира Маркина
2 часа назад
Военный самолет времен Второй мировой войны совершил вынужденную посадку на пляже Флориды рядом с отдыхающими. Видео и подробности случившегося опубликовал Daily Mail.
Приземление на воду одномоторного TBM Avenger заснял один из очевидцев. На кадрах видно, как самолет низко пикировал, а после затормозил в океане неподалеку от места, где плавали люди. В результате инцидента никто не пострадал.
Самолет получил механическую неисправность во время участия в авиашоу в Какао-Бич. После посадки бомбардировщика на место прибыли спасатели. Сообщается, что здоровью летчика также ничего не угрожает.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, зачем выключать телефон в самолете.
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