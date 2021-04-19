Военный самолет приземлился на пляже в нескольких метрах от отдыхающих

Военный самолет времен Второй мировой войны совершил вынужденную посадку на пляже во Флориде в нескольких метрах от отдыхающих. Видео и подробности инцидента публикует Daily Mail.

Приземление на воду одномоторного TBM Avenger заснял один из очевидцев. На кадрах видно, как самолет низко пикировал, а затем затормозил в океане недалеко от того места, где плавали люди. В результате инцидента на пляже никто не пострадал.