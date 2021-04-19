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Военный самолет приземлился на пляже в нескольких метрах от отдыхающих

Lenta.ru
2 часа назад
Военный самолет времен Второй мировой войны совершил вынужденную посадку на пляже во Флориде в нескольких метрах от отдыхающих. Видео и подробности инцидента публикует Daily Mail.
Военный самолет приземлился на пляже в нескольких метрах от отдыхающих
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Приземление на воду одномоторного TBM Avenger заснял один из очевидцев. На кадрах видно, как самолет низко пикировал, а затем затормозил в океане недалеко от того места, где плавали люди. В результате инцидента на пляже никто не пострадал.
Отмечается, что самолет получил механическую неисправность во время участия в авиашоу в Какао-Бич. После посадки бомбардировщика на место прибыли спасатели, и также сообщается, что здоровью летчика ничего не угрожает.
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