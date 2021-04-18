Красивейшие места, которые смогут посетить россияне при закрытых границах

Перспективы российских туристов на ближайший сезон остаются размытыми. Страны открываются и закрываются, авиасообщение возобновляется, а потом снова приостанавливается.

1/8 Озеро Малая Рица в Абхазии. Фото: @nash_sukhum Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 "Водопад Глубокий Яр в Сочи, второе название которого — Пасть дракона. Этот водопад является одним из самых высоких в Сочи и одновременно одним из самых доступных." Фото: @fadeevegor 3/8 Северная Осетия. "Одной из природных достопримечательностей Дигории является каньон Ахсинта, который чаще называют «Воротами горной Дигории». Это неофициальное романтическое название Дигорской (Урухской) теснины – узкой глубокой щели, пропиленной водами Уруха (Ирафа) в Скалистом хребте." Фото: @turosetia_spb 4/8 "Даргавский некрополь. Он же - «Город мёртвых». Одним из жутких и загадочных мест России является поселение Даргавс. Оно находится посреди гор Кавказа." Фото: @turosetia_spb Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Республика Дагестан также хранит в себе множество живописных мест. Фото: @kaspiy.tour 6/8 Один из самых живописных и удивительных водопадов на территории стран СНГ находится в Восточной Абхазии. Этот "двухэтажный" водопад называют "Великаном". Так, он состоит из двух потоков воды. При этом можно пройти в углублении в скале, оказавшись прямо под потоком воды. Зрелище удивительное. Фото: @nash_sukhum 7/8 Восточный Крым и его необыкновенные морские пейзажи. Фото: @makx1207 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Верхнемогабинское водохранилище часто называют "Крымская Швейцария". Фото: @valericano7

Поэтому самым оптимальным выходом станет планирование путешествий по России. "Рамблер" отобрал самые живописные места, которые россияне смогут увидеть этой весной и летом, независимо от закрытия границ.

Так, стоит обратить внимание на необыкновенную природу Кавказа. Только посмотрите, как красива природа Северной Осетии и Дагестана! Чего стоит только Фиагдон и Сулакский Каньон.

Конечно, нельзя не вспомнить разнообразные удивительные пейзажи Крыма. Здесь озера, мысы, каньоны, горные вершины и водопады. К счастью, россияне могут свободно посещать полуостров.