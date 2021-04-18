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Красивейшие места, которые смогут посетить россияне при закрытых границах

Диана Товсепова
1 час назад
Перспективы российских туристов на ближайший сезон остаются размытыми. Страны открываются и закрываются, авиасообщение возобновляется, а потом снова приостанавливается.
Озеро Малая Рица в Абхазии.
1/8 Озеро Малая Рица в Абхазии.
Фото: @nash_sukhum
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"Водопад Глубокий Яр в Сочи, второе название которого — Пасть дракона. Этот водопад является одним из самых высоких в Сочи и одновременно одним из самых доступных."
2/8 "Водопад Глубокий Яр в Сочи, второе название которого — Пасть дракона. Этот водопад является одним из самых высоких в Сочи и одновременно одним из самых доступных."
Фото: @fadeevegor
Северная Осетия. "Одной из природных достопримечательностей Дигории является каньон Ахсинта, который чаще называют «Воротами горной Дигории». Это неофициальное романтическое название Дигорской (Урухской) теснины – узкой глубокой щели, пропиленной водами Уруха (Ирафа) в Скалистом хребте."
3/8 Северная Осетия. "Одной из природных достопримечательностей Дигории является каньон Ахсинта, который чаще называют «Воротами горной Дигории». Это неофициальное романтическое название Дигорской (Урухской) теснины – узкой глубокой щели, пропиленной водами Уруха (Ирафа) в Скалистом хребте."
Фото: @turosetia_spb
"Даргавский некрополь. Он же - «Город мёртвых». Одним из жутких и загадочных мест России является поселение Даргавс. Оно находится посреди гор Кавказа."
4/8 "Даргавский некрополь. Он же - «Город мёртвых». Одним из жутких и загадочных мест России является поселение Даргавс. Оно находится посреди гор Кавказа."
Фото: @turosetia_spb
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Республика Дагестан также хранит в себе множество живописных мест.
5/8 Республика Дагестан также хранит в себе множество живописных мест.
Фото: @kaspiy.tour
Один из самых живописных и удивительных водопадов на территории стран СНГ находится в Восточной Абхазии. Этот "двухэтажный" водопад называют "Великаном". Так, он состоит из двух потоков воды. При этом можно пройти в углублении в скале, оказавшись прямо под потоком воды. Зрелище удивительное.
6/8 Один из самых живописных и удивительных водопадов на территории стран СНГ находится в Восточной Абхазии. Этот "двухэтажный" водопад называют "Великаном". Так, он состоит из двух потоков воды. При этом можно пройти в углублении в скале, оказавшись прямо под потоком воды. Зрелище удивительное.
Фото: @nash_sukhum
Восточный Крым и его необыкновенные морские пейзажи.
7/8 Восточный Крым и его необыкновенные морские пейзажи.
Фото: @makx1207
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Верхнемогабинское водохранилище часто называют "Крымская Швейцария".
8/8 Верхнемогабинское водохранилище часто называют "Крымская Швейцария".
Фото: @valericano7
Поэтому самым оптимальным выходом станет планирование путешествий по России. "Рамблер" отобрал самые живописные места, которые россияне смогут увидеть этой весной и летом, независимо от закрытия границ.
Так, стоит обратить внимание на необыкновенную природу Кавказа. Только посмотрите, как красива природа Северной Осетии и Дагестана! Чего стоит только Фиагдон и Сулакский Каньон.
Конечно, нельзя не вспомнить разнообразные удивительные пейзажи Крыма. Здесь озера, мысы, каньоны, горные вершины и водопады. К счастью, россияне могут свободно посещать полуостров.
Не стоит забывать о Сочи и других курортах Краснодарского края, а также об Абхазии, граница с которой, по заверением властей, закрываться не будет. Так, природа Абхазии по-настоящему первозданна и удивительна. Горный воздух, чистое море, пустынные пляжи, водопады, солнце и утопающие в зелени города.
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