Красивейшие места, которые смогут посетить россияне при закрытых границах

Перспективы российских туристов на ближайший сезон остаются размытыми. Страны открываются и закрываются, авиасообщение возобновляется, а потом снова приостанавливается.
Поэтому самым оптимальным выходом станет планирование путешествий по России. "Рамблер" отобрал самые живописные места, которые россияне смогут увидеть этой весной и летом, независимо от закрытия границ.
Так, стоит обратить внимание на необыкновенную природу Кавказа. Только посмотрите, как красива природа Северной Осетии и Дагестана! Чего стоит только Фиагдон и Сулакский Каньон.
Конечно, нельзя не вспомнить разнообразные удивительные пейзажи Крыма. Здесь озера, мысы, каньоны, горные вершины и водопады. К счастью, россияне могут свободно посещать полуостров.
Не стоит забывать о Сочи и других курортах Краснодарского края, а также об Абхазии, граница с которой, по заверением властей, закрываться не будет. Так, природа Абхазии по-настоящему первозданна и удивительна. Горный воздух, чистое море, пустынные пляжи, водопады, солнце и утопающие в зелени города.