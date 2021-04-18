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Доктор Мясников заявил об опасности российских курортов

Даня Виттиг
1 час назад
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности местных курортов. В своем Telegram-канале он написал, что массовое скопление людей может повлиять на эпидемиологическую обстановку.
Доктор Мясников заявил об опасности российских курортов
Фото: кадр из передачикадр из передачи
По словам Мясникова, после закрытия Турции люди массово начинают планировать отдых на курортах Кубани и Крыма. Кроме того, россияне активно бронируют гостиницы в Сочи.
«Такой наплыв туристов не только благо, но и очень серьезное испытание всех инфраструктур наших курортов! И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки», — сказал доктор. Он добавил, что большое скопление туристов из разных регионов позволяет спрогнозировать «весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку».
В качестве решения проблемы Мясников предлагает туристам вакцинироваться от COVID-19 и гепатитов А и Б. Детей при этом необходимо привить от ротавируса.
Кроме того, врач советует соблюдать все правила личной гигиены: тщательно мыть руки, капать в нос капли с интерфероном и брать с собой в поездку антисептики и средства от диареи.
Новости путешествий,Александр Мясников,
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