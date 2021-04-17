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Стюардесса укачала ребенка пассажирки и растрогала пользователей Сети

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Стюардесса белорусской авиакомпании «Белавиа» укачала ребенка пассажирки и растрогала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте @tutbylive.
На размещенных кадрах бортпроводница держит на руках младенца и укачивает его во время полета. Согласно описанию под видео, мать ребенка отошла в туалет, и в этот момент он начал плакать. Стюардесса решила помочь отлучившейся женщине и успокоить малыша.
Юзеры одобрили поступок бортпроводницы и похвалили ее в комментариях под постом. «Настоящий профи! И человек! Уважаю!», «Профессионал с большим добрым сердцем!», «Хорошая женщина!», «Умничка! Очень приятно это видеть! Хотелось бы, чтобы компания выразила благодарность девушке!», «Сразу видно, что она тоже мама. Как трогательно», — писали они.
Ранее в апреле скандал стюардессы и беременной женщины с ребенком в самолете попал на видео. На кадрах видно, как стюардесса авиакомпании Spirit Airlines угрожает семье из четырех человек снятием с рейса из Орландо в Атлантик-Сити. Причиной стало отсутствие средств индивидуальной защиты у девочки, которая сидела на коленях у матери и ела йогурт.
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