Стюардесса укачала ребенка пассажирки и растрогала пользователей Сети

На размещенных кадрах бортпроводница держит на руках младенца и укачивает его во время полета. Согласно описанию под видео, мать ребенка отошла в туалет, и в этот момент он начал плакать. Стюардесса решила помочь отлучившейся женщине и успокоить малыша.

Юзеры одобрили поступок бортпроводницы и похвалили ее в комментариях под постом. «Настоящий профи! И человек! Уважаю!», «Профессионал с большим добрым сердцем!», «Хорошая женщина!», «Умничка! Очень приятно это видеть! Хотелось бы, чтобы компания выразила благодарность девушке!», «Сразу видно, что она тоже мама. Как трогательно», — писали они.