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Россиянка поехала в Дубай и назвала плюсы отдыха во время Рамадана

Lenta.ru
1 час назад
Российская туристка поехала в Дубай и назвала плюсы отдыха во время празднования Рамадана. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка поехала в Дубай и назвала плюсы отдыха во время Рамадана
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, цены на проживание в отелях обычно снижаются, а во многих магазинах действуют распродажи. Помимо этого, у туристов есть возможность попробовать арабские десерты, которые готовят исключительно во время Рамадана. Автор статьи отметила «ифтар» — особенный способ подачи вечернего ужина, напоминающий шведский стол.
Также туристка рассказала об украшенных национальными фонарями улицах и праздничных мероприятиях, которые устраивают в торговых центрах.
«Ехать или нет — решает каждый самостоятельно, но как вы видите особых ограничений для туристов в это время года нет. Ковидные ограничения стесняют больше», — резюмировала путешественница.
Ранее россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. Дешевые билет на арабский курорт предлагает авиакомпания Flydubai, запустившая дополнительные рейсы из Москвы, Самары, Казани и Санкт-Петербурга.
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