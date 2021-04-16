Россиянка поехала в Дубай и назвала плюсы отдыха во время Рамадана

Так, цены на проживание в отелях обычно снижаются, а во многих магазинах действуют распродажи. Помимо этого, у туристов есть возможность попробовать арабские десерты, которые готовят исключительно во время Рамадана. Автор статьи отметила «ифтар» — особенный способ подачи вечернего ужина, напоминающий шведский стол.