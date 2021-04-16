Как избежать заражения коронавирусом на борту самолета

Чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией на борту самолета, необходимо оставлять кресла посередине ряда свободными. К такому выводу пришли ученые американского Центра по защите и контролю заболеваний (CDC), передает Independent.

Согласно результатам последних исследований, риск заражения пассажиров в салоне авиалайнера снижается на 23-57 процентов, если среднее сиденье остается не занятым.

«Физическое дистанцирование пассажиров самолета, в том числе с помощью таких мер, как освобождение среднего сиденья, может обеспечить дополнительное снижение риска заражения COVID-19», — говорится в докладе организации.

Как уточняет издание, такая практика уже обсуждалась на ранних стадиях пандемии, однако немногие авиакомпании фактически реализовали этот способ защиты пассажиров.