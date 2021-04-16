Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Российские туристы потратили весной за рубежом 4 миллиарда рублей

TourDom
1 час назад
В первую половину весны, с 1 марта по 11 апреля, россияне потратили в заграничных поездка 4,2 млрд руб. Это на 11% больше аналогичного периода в прошлом году, но в 4 раза меньше допандемийного 2019-го. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ВТБ.
Россияне потратили весной за рубежом 4 миллиарда рублей
Фото: TourDomTourDom
В топе стран с самыми большими тратами традиционно оказались Объединенные Арабские Эмираты, где российские туристы оставили 1 млрд руб. Это в 4 раза превышает показатель 2020-го и на 43% 2019-го. На втором месте Турция – 500 млн руб. На курортах россияне потратили в 3,7 раза больше, чем в прошлом году. На третьем – Мальдивы с отметкой в 200 млн руб., превышающей показатели годичной давности в 3,5 раза.
Беларусь и Швейцария также вошли в первые пять стран по объемам приобретенных услуг и товаров россиян за рубежом. В десятке самых затратных оказались Кипр, Египет, Латинская Америка, Греция и Танзания.
Однако не везде число транзакций растет. Так, российские туристы с картами ВТБ на 44% снизили свои расходы в Черногории, а в Хорватии падение объема составило 39% по сравнению с аналогичным периодом двухлетней давности. Меньше россияне стали тратить на Сейшелах и в Греции.
Новости путешествий,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители