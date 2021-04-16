Россияне потратили весной за рубежом 4 миллиарда рублей

В первую половину весны, с 1 марта по 11 апреля, россияне потратили в заграничных поездка 4,2 млрд руб. Это на 11% больше аналогичного периода в прошлом году, но в 4 раза меньше допандемийного 2019-го. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ВТБ

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В топе стран с самыми большими тратами традиционно оказались Объединенные Арабские Эмираты, где российские туристы оставили 1 млрд руб. Это в 4 раза превышает показатель 2020-го и на 43% 2019-го. На втором месте Турция – 500 млн руб. На курортах россияне потратили в 3,7 раза больше, чем в прошлом году. На третьем – Мальдивы с отметкой в 200 млн руб., превышающей показатели годичной давности в 3,5 раза.

Беларусь и Швейцария также вошли в первые пять стран по объемам приобретенных услуг и товаров россиян за рубежом. В десятке самых затратных оказались Кипр, Египет, Латинская Америка, Греция и Танзания.