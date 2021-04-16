"Несколько часов в самолете приводят в ужас"

Российская стюардесса Мария под ником @meryme.k в своем Instagram дала несколько советов людям, страдающим аэрофобией. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: @meryme.k @meryme.k

Прежде всего бортпроводница порекомендовала почаще обращаться к сайту Flightradar24.ru (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.):

"На этом сайте можно увидеть как много самолетов по всему миру в данный момент находятся в воздухе. Каждые несколько секунд один из самолётов взлетает или садится и без происшествий".

Кроме того, Мария посоветовала запастись леденцами и жвачкой:

"Психологами доказано, что жевание или рассасывание конфет помогает отвлечься от пугающих обстоятельств. К тому же, это помогает от закладывания ушей на взлёте и посадке.

Также советую взять маску для сна и беруши-они помогут абстрагироваться от внешнего мира и, возможно, забыть о том, что вы в полёте, хотя бы на время сна".

Не менее важно определить причину своего страха:

"Например, если боитесь турбулентности, почитайте об этом явлении и убедитесь, что это совсем не опасно. Так же можно больше узнать о конструкции самолета и понять, как эта большая железная штука вообще держится в воздухе".

В завершение поста бортпроводница обратила внимание на то, что хорошему полету способствует расслабление:

"Важно сделать это без алкоголя, ведь не секрет, что алкоголь плохо влияет на сосуды и давление. Лучше начать практиковать медитацию или скачать плейлист любимой успокаивающей музыки, так же помогут отвлечься и расслабиться интересные фильм или книга".