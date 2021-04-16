Россияне нашли альтернативу Турции

После остановки авиасообщения с Турцией спрос на аренду жилья в Краснодарском крае вырос на 20 процентов. Об этом сообщает «Лента.ру». Теперь снять квартиру в Сочи можно в среднем за 3,4 тысячи рублей в сутки, за год этот показатель вырос на треть.

Между тем владельцы курортного жилья пока не успели отреагировать на увеличившийся спрос и повысить цены — за прошедшие два дня средняя стоимость аренды не поменялась, отмечают аналитики. Помимо Сочи, найти квартиру на майские праздники можно в Анапе (в среднем за 2 тысячи рублей в сутки), Геленджике (2,88 тысячи рублей), Ейске (1,78 тысячи рублей).

«К стоимости аренды квартиры нужно прибавить также цену авиабилетов, например, на майские праздники это минимум 15 тысяч рублей на человека, — указывают в ЦИАН. — То есть затраты на двоих только с учетом перелета и жилья обойдутся минимум в 65-70 тысяч рублей».