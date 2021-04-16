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На Гавайях закрыли пляж Вайманало из-за нашествия акул

Газета.Ru
45 минут назад
Нашествие акул переживают Гавайи. Там срочно пришлось закрыть легендарный пляж Вайманало, который считается родиной сёрфинга, сообщает Общественное телевидение России.
На Гавайях закрыли пляж Вайманало из-за нашествия акул
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
А виной всему кит, точнее то, что от него осталось. Гигантская туша млекопитающего дрейфует недалеко от берега.
Она заинтересовала морских хищников. На пиршество собрались четырехметровые акулы. И с каждым часом их становится всё больше.
Теперь власти думают, что будет проще: вытащить останки кита на берег своими силами или подождать, пока это сделают волны.
Новости путешествий,Общественное телевидение России,
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