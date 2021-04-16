На Гавайях закрыли пляж Вайманало из-за нашествия акул

Нашествие акул переживают Гавайи. Там срочно пришлось закрыть легендарный пляж Вайманало, который считается родиной сёрфинга, сообщает Общественное телевидение России.

А виной всему кит, точнее то, что от него осталось. Гигантская туша млекопитающего дрейфует недалеко от берега.

Она заинтересовала морских хищников. На пиршество собрались четырехметровые акулы. И с каждым часом их становится всё больше.