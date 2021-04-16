Россияне нашли альтернативу Турции

После приостановки авиасообщения с Турцией спрос на аренду жилья в Краснодарском крае вырос на 20 процентов, следует из материалов ЦИАН , предоставленных «Ленте.ру». В главном курортном городе региона — Сочи — снять квартиру можно в среднем за 3,4 тысячи рублей в сутки, за год этот показатель вырос на треть.

Россияне ищут альтернативные варианты отдыха вместо сорвавшегося отпуска в Турции, констатируют эксперты. По их данным, количество просмотров объявлений о посуточной аренде в Краснодарском крае 13-14 апреля оказалось на 21 процент выше, чем 11-12 апреля, когда еще не было официального заявления о прекращении авиасообщения.

Между тем владельцы курортного жилья пока не успели отреагировать на увеличившийся спрос и повысить цены — за прошедшие два дня средняя стоимость аренды не поменялась, отмечают аналитики. Помимо Сочи, найти квартиру на майские праздники можно в Анапе (в среднем за 2 тысячи рублей в сутки), Геленджике (2,88 тысячи рублей), Ейске (1,78 тысячи рублей).

«К стоимости аренды квартиры нужно прибавить также цену авиабилетов, например, на майские праздники это минимум 15 тысяч рублей на человека, — указывают в ЦИАН. — То есть затраты на двоих только с учетом перелета и жилья обойдутся минимум в 65-70 тысяч рублей».

По оценке специалистов, общие затраты на отдых в Краснодарском крае, скорее всего, превысят цену путевки в Турцию в формате «все включено».