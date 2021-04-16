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Россиянам раскрыли способ проверить надежность авиакомпании

Lenta.ru
3 часа назад
Российским туристам раскрыли способ проверить надежность выбранной авиакомпании. Советами поделился портал «Путешествия, туризм, наука» в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянам раскрыли способ проверить надежность авиакомпании
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Прежде всего эксперты рекомендуют проверить специальный рейтинг авиаперевозчика, который состоит из нескольких критериев. Среди них — соответствие требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и одобрение от Федерального управления авиации США.
Также отмечается важность отсутствия компании в «черных списках» Евросоюза, так как есть риск попасть в неприятную ситуацию из-за неправильного технического обслуживания лайнеров.
Другой способ — проверка с помощью сервиса Airline Ratings, который хранит данные об истории полетов, используемых самолетов и всей «подноготной» перевозчиков.
Кроме того, специалисты посоветовали выбирать регулярные рейсы, а не чартерные, так как за их надежность отвечает не только авиаперевозчик, но и государство.
Ранее в апреле стюардесса рассказала об опасности сидения возле иллюминатора. Девушка отметила, что на стеклах, которые далеко не всегда моют, скапливаются микробы. По словам бортпроводницы, она была свидетелем многочисленных случаев, когда на окно чихали и кашляли пассажиры.
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