Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

В России хотят дважды тестировать на COVID-19 прибывших из Турции и Танзании

Газета.Ruиещё 10
3 часа назад
Роспотребнадзор предлагает дважды тестировать на коронавирус россиян, возвращающихся из Турции и Танзании. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.
В России хотят дважды тестировать на COVID-19 прибывших из Турции и Танзании
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Гражданам Российской Федерации, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда", – указано в документе.
В соответствии с проектом, россияне должны будут предоставлять информацию о результате теста через единый портал государственных услуг. Исключение предусмотрено для членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку туристов, они от повторного теста освобождаются. В настоящее время в отношении текста проекта проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.
Ранее Ропотребнадзор сообщил, что с 15 апреля, все россияне, возвратившиеся в страну любым видом транспорта, в течение трех дней обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители