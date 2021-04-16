В России хотят дважды тестировать на COVID-19 прибывших из Турции и Танзании

В соответствии с проектом, россияне должны будут предоставлять информацию о результате теста через единый портал государственных услуг. Исключение предусмотрено для членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку туристов, они от повторного теста освобождаются. В настоящее время в отношении текста проекта проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.