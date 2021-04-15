«Грабеж»: застрявшие в Турции россияне назвали цены на обратные рейсы

Застрявшие в Турции россияне возмутились высокими ценами на обратные билеты и описали ситуацию словом «грабеж». Об этом сообщает портал «Турпром».

Турист, пытающийся самостоятельно добраться до России через Стамбул, пожаловался изданию на резкий скачок цен на стыковочные рейсы. При этом путешественник уточнил, что на ближайший месяц практически все билеты раскуплены.