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Застрявшие в Турции россияне описали цены на обратные рейсы словом «грабеж»

Lenta.ru
3 часа назад
Застрявшие в Турции россияне возмутились высокими ценами на обратные билеты и описали ситуацию словом «грабеж». Об этом сообщает портал «Турпром».
«Грабеж»: застрявшие в Турции россияне назвали цены на обратные рейсы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Турист, пытающийся самостоятельно добраться до России через Стамбул, пожаловался изданию на резкий скачок цен на стыковочные рейсы. При этом путешественник уточнил, что на ближайший месяц практически все билеты раскуплены.
Так, стоимость перелета эконом-классом авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Москву и обратно в мае достигла 134 тысяч рублей. По данным онлайн-сервиса Skyscanner, на апрель остались билеты только в бизнес-класс за 268 тысяч рублей.
Ранее, 12 апреля, власти объявили о приостановке регулярного чартерного авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня. Отмечается, что в этот период остаются два рейса в неделю (в понедельник и пятницу), выполняемые авиаперевозчиками «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
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