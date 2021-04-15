Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию

Lenta.ru
1 час назад
При пересечении российско-абхазской границы в любом направлении россиянам не потребуется сдавать тест на COVID-19. О новых правилах въезда разъясняется на сайте Кабинета министров Абхазии.
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию
Фото: «Коммерсантъ»«Коммерсантъ»
Отмечается, что, согласно решению Роспотребнадзора, вступившему в силу 15 апреля, все туристы, которые возвращаются с отдыха на территорию России любым транспортом, обязаны пройти тестирование на COVID-19 ПЦР-методом в течение трех дней, а также изолироваться по месту жительства до получения результатов.
Тем не менее новое правило не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию республики на любой срок.
«Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее в апреле российских туристов предупредили о проблемах при возвращении на родину. По информации экспертов, из-за ограничения регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля вернуться в Россию застрявшим на отдыхе туристам становится сложнее — некоторые стыковочные рейсы отменяются, цены на другие направления резко растут.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители