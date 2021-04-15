В Крыму не будут вводить локдаун на фоне COVID-19

«Цифры (заражаемости) пошли на спад, сейчас — опять на увеличение. По разным прогнозам, третья волна может быть. Самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет точно. Закрывать сферы туротрасли не будем принципиально»,
«По различным экспертным оценкам, вирус в теплую погоду при температуре выше 25 градусов теряет подвижность. Прошлый год нам показал: Крым принял большое число туристов, а уровень заражений до сентября, когда дети пошли в школу, был на уровне 20-25 человек в день»,