Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

В Крыму не будут вводить локдаун на фоне COVID-19

Мария Грибова
2 часа назад
Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет. Об этом сказал глава региона Сергей Аксенов журналистам во время форума «Открытый Крым», передает РИА Новости.
В Крыму не будут вводить локдаун на фоне COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Цифры (заражаемости) пошли на спад, сейчас — опять на увеличение. По разным прогнозам, третья волна может быть. Самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет точно. Закрывать сферы туротрасли не будем принципиально»,
— заявил Аксенов. И добавил, что власти региона и Роспотребнадзор продолжат контроль учреждений курортной сферы и общепита.
«По различным экспертным оценкам, вирус в теплую погоду при температуре выше 25 градусов теряет подвижность. Прошлый год нам показал: Крым принял большое число туристов, а уровень заражений до сентября, когда дети пошли в школу, был на уровне 20-25 человек в день»,
— отметил глава региона.
Ранее «Рамблер» писал о том, что отдых в Сочи стал дороже после закрытия Турции.
Новости путешествий,Сергей Аксенов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители