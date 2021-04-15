В Турции назвали условие восстановления авиасообщения с РФ

По мнению властей Турции, преждевременное восстановление авиасообщения с Россией возможно лишь при улучшении эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает портал «Турпром».

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмеда Эрсоя, турецкие курорты могут открыться для россиян раньше 1 июня, если уменьшится количество случаев заболеваний COVID-19 в стране.

Тем не менее эксперты портала скептично отнеслись к заявлению турецкого чиновника. Сейчас в Турции зафиксирована «рекордная» статистика заболеваний коронавирусом, причем речь идет о вспышке инфекции на основе британского штамма. По данным издания, по состоянию на 15 апреля в стране насчитывается около 62 727 случаев заражения COVID-19.