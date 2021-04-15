Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Москвичка поразилась нравам мужчин на Кавказе

Стелла Шмель
3 часа назад
Путешественница из Москвы отправилась в отпуск на Кавказ и поразилась нравам местных мужчин. Своим впечатлением от поездки она поделилась в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Москвичка поразилась нравам мужчин на Кавказе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Девушка порекомендовала приезжать во Владикавказ исключительно в сопровождении мужчин, потому что местные постоянно пытаются флиртовать с приезжими.
Как считает блогер, русские девушки считаются более доступными и лишенными предрассудков, что позволяет не вступать с ними в длительные отношения.
Тем не менее, впечатление от поездки у девушки осталось положительное, город показался ей аутентичным и гостеприимным. Осетинская кухня - вкусная и разнообразная. Также удивили розетки, которые свисают с деревьев.
"Гуляем мы по городу, все вокруг фотографируем, телефоны от такой активности быстро садятся, но не беда — везде же уличные розетки",
- пишет блогер.
Новости путешествий,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители