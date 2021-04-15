Москвичка поразилась нравам мужчин на Кавказе

Путешественница из Москвы отправилась в отпуск на Кавказ и поразилась нравам местных мужчин. Своим впечатлением от поездки она поделилась в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Девушка порекомендовала приезжать во Владикавказ исключительно в сопровождении мужчин, потому что местные постоянно пытаются флиртовать с приезжими.

Как считает блогер, русские девушки считаются более доступными и лишенными предрассудков, что позволяет не вступать с ними в длительные отношения.

Тем не менее, впечатление от поездки у девушки осталось положительное, город показался ей аутентичным и гостеприимным. Осетинская кухня - вкусная и разнообразная. Также удивили розетки, которые свисают с деревьев.

"Гуляем мы по городу, все вокруг фотографируем, телефоны от такой активности быстро садятся, но не беда — везде же уличные розетки",