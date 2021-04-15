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Стало известно о переговорах по срочному открытию Греции

Lenta.ru
3 часа назад
Министр туризма Греции Харрис Теохарис планирует провести несколько встреч с российскими представителями министерств и ведомств. О главных поводах визита иностранной делегации стало известно порталу «Турпром».
Стало известно о переговорах по срочному открытию Греции
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как отмечают эксперты, в четверг, 15 апреля, Теохарис обсудит с главой Ростуризма Зариной Догузовой и замминистра транспорта России Дмитрием Зверевым важные моменты, связанные со срочным открытием границ Греции для российских туристов.
Кроме того, планируется провести переговоры с заместителем руководителя Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики России Христофором Константиниди, а также с представителями крупнейших российских туроператоров.
С 5 апреля власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Все путешественники должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.
Новости путешествий,Христофор Константиниди,Дмитрий Зверев,Ростуризм,
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