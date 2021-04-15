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Москвичка съездила на Кавказ и удивилась нравам мужчин

Lenta.ru
4 часа назад
Туристка из Москвы съездила отдохнуть на Кавказ и удивилась нравам местных мужчин. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Москвичка съездила на Кавказ и удивилась нравам мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Блогерша порекомендовала приезжать во Владикавказ в сопровождении мужчин, так как местные жители постоянно флиртуют с приезжими, при этом не желая вступать в долгосрочные отношения. По словам автора статьи, русские девушки воспринимаются «более развязными и лишенными предрассудков».
Кроме того, Владикавказ показался ей очень аутентичным и гостеприимным даже в мелочах. Москвичка удивилась розеткам, свисающим с деревьев для удобства горожан.
«Гуляем мы по городу, все вокруг фотографируем, телефоны от такой активности быстро садятся, но не беда — везде же уличные розетки», — отметила путешественница.
Также туристка осталась в восторге от местной кухни, в особенности от домашних осетинских пирогов с сыром. Отдельно девушка выделила десерт «шекербура» — песочное печенье с ореховой начинкой.
«Вот честно, мы ими объелись. А запивали мы тархуном вперемешку с минералкой», — поделилась эмоциями россиянка.
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