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Журналистка пожаловалась на авиакомпанию из-за смутившей ее просьбы перед рейсом

Lenta.ru
2 часа назад
Новозеландская журналистка пожаловалась на местную авиакомпанию и рассказала о смутившей ее просьбе перед рейсом. На это обратили внимание в Independent.
Журналистка пожаловалась на авиакомпанию из-за смутившей ее просьбы
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Так, 14 апреля Хилари Барри (Hilary Barry) опубликовала пост в соцсетях, в котором поделилась, что представители перевозчика Air New Zealand потребовали от нее взвеситься перед посадкой на рейс.
«О боже, Air NZ объявили на весь терминал, что сегодня проводят взвешивание пассажиров и их ручной клади. Конечно же, нам совсем не будет неловко», — саркастично заметила она, добавив, что подобные исследования проводятся авиакомпанией каждый пять лет.
Тем не менее, представители Air New Zealand заверили, что все данные будут анонимными — результаты не будут видны посторонним людям. Кроме того, они пояснили, что средний вес пассажиров, экипажа и ручной клади необходим для расчетов балансировки и потребности в топливе для каждого рейса перед взлетом.
Представитель авиакомпании также подтвердил, что исследование проводится каждые пять лет в соответствии с нормативными требованиями. При этом участвовать можно добровольно, но «помощь клиентов будет высоко оценена».
Ранее в апреле стюардесса назвала способы, которые помогут избежать тошноты во время полета. Так, бортпроводница посоветовала пассажирам выбирать места преимущественно в передней части самолета или на уровне крыльев лайнера. Помимо этого, чтобы избежать недомогания, девушка рекомендует «хорошенько выспаться» и поесть.
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