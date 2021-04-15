Журналистка пожаловалась на авиакомпанию из-за смутившей ее просьбы

Новозеландская журналистка пожаловалась на местную авиакомпанию и рассказала о смутившей ее просьбе перед рейсом. На это обратили внимание в Independent.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Так, 14 апреля Хилари Барри (Hilary Barry) опубликовала пост в соцсетях, в котором поделилась, что представители перевозчика Air New Zealand потребовали от нее взвеситься перед посадкой на рейс.

«О боже, Air NZ объявили на весь терминал, что сегодня проводят взвешивание пассажиров и их ручной клади. Конечно же, нам совсем не будет неловко», — саркастично заметила она, добавив, что подобные исследования проводятся авиакомпанией каждый пять лет.

Тем не менее, представители Air New Zealand заверили, что все данные будут анонимными — результаты не будут видны посторонним людям. Кроме того, они пояснили, что средний вес пассажиров, экипажа и ручной клади необходим для расчетов балансировки и потребности в топливе для каждого рейса перед взлетом.

Представитель авиакомпании также подтвердил, что исследование проводится каждые пять лет в соответствии с нормативными требованиями. При этом участвовать можно добровольно, но «помощь клиентов будет высоко оценена».