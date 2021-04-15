Отдых в Сочи резко подорожал после закрытия Турции

Стоимость проживания в отелях Сочи на майские праздники резко выросла после объявления правительства о закрытии авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителей туротрасли.

Так, по словам президента Ассоциации отельеров Сочи Анны Нетягиной, в среднем отдых в курортном городе подорожал на 50 процентов. Эксперт также отметила, что некоторые гостиницы подняли цены на 20 процентов, а другие — на 100.

«Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», — подчеркнула она и добавила, что альтернативным вариантом размещения для туристов могут стать арендованные квартиры.

Как уточнила председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина, ценообразование в Сочи динамическое, поэтому с ростом спроса увеличивается и стоимость проживания. Тем не менее она считает, что если авиасообщение с Турцией будет возобновлено, то некоторые отели, в которых остались свободные места, снизят цены.

«У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места», — подытожила она.

Ранее в апреле аналитики сообщили , что пакетные туры в Сочи на май подорожали на 112 процентов из-за закрытия авиасообщения с Турцией. Кроме того, отмечался значительный рост цен на путевки в Абхазию и Объединенные Арабские Эмираты — туры по этим направлениям подорожали на 79 и 45 процентов соответственно.