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В Крыму введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Lenta.ru
1 час назад
В Крыму могут быть введены некоторые ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом ТАСС сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
В Крыму введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Она отметила, что меры примут муниципальные власти на своих территориях, где наблюдается всплеск заражений, и они не будут распространяться на весь полуостров. «в тех регионах, где на сегодняшний день уровень заболеваемости выше, чем среднереспубликанский показатель, там точечно будут вводиться определенные ограничения», — сказала чиновница, уточнив, что речь может идти, например, об отмене или переносе массовых мероприятий.
Пеньковская добавила, что рост заболеваемости в регионе связан с распространением инфекции по Крыму, а также из-за увеличения завозных случаев из Украины.
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