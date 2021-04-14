В Крыму введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Она отметила, что меры примут муниципальные власти на своих территориях, где наблюдается всплеск заражений, и они не будут распространяться на весь полуостров. «в тех регионах, где на сегодняшний день уровень заболеваемости выше, чем среднереспубликанский показатель, там точечно будут вводиться определенные ограничения», — сказала чиновница, уточнив, что речь может идти, например, об отмене или переносе массовых мероприятий.