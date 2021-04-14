Неизвестный мужчина прошел по канату между скал в Сочи. Экстремала засняли на видео. Ролик опубликовали на странице @sochi__today в Instagram.
Мужчину заметили в районе экстрим-парка Skypark, который находится неподалеку от села Казачий брод.
«Вот адреналин! Отважный человек!», «Ого, как завораживает», «Парень молодчик», «Безумству храбрых пою я песню», «Я в шоке», «Красавчик», — написали пользователи в комментариях.
Однако некоторые посчитали, что ходить по веревке над дорогой безрассудно:
«Каждый сходит с ума по-своему », «Странно, что не упал. Как бы его тащили через всю пропасть?», «И это при избытке психотерапевтов в городе...», «Людям скучно жить», «Вот не сидится этим ребятам»