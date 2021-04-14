Неизвестный мужчина прошел по канату между скал в Сочи. Экстремала засняли на видео. Ролик опубликовали на странице @sochi__today в Instagram.

Мужчину заметили в районе экстрим-парка Skypark, который находится неподалеку от села Казачий брод.

«Вот адреналин! Отважный человек!», «Ого, как завораживает», «Парень молодчик», «Безумству храбрых пою я песню», «Я в шоке», «Красавчик», — написали пользователи в комментариях.

Однако некоторые посчитали, что ходить по веревке над дорогой безрассудно: