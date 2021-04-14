Россияне заинтересовались отдыхом в Израиле

По словам аналитиков, количество поисковых запросов на авиабилеты в средиземноморское государство за последнюю неделю возросло на 212 процентов. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав данные за два вторника: 6 и 13 апреля. Полученные цифры объясняются намерением правительства открыть популярное курортное направление для привитых или переболевших коронавирусом путешественников из России.