Филиппины продлили запрет на въезд в страну для иностранцев

По его словам, целевая группа по борьбе с распространением коронавируса одобрила продление ограничения, которое вступило в силу 22 марта и должно было действовать до 21 апреля, пишет медиагруппа ABS - CBN
. Роке уточнил, что "иностранные граждане с действующими документами, разрешающими въезд и выданными до 22 марта 2021 года, могут прибывать на Филиппины". Речь идет о дипломатах, представителях международных организаций, иностранных экипажах морских судов, а также родителях, супругах и детях граждан Филиппин, путешествующих вместе.