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Филиппины продлили до конца апреля запрет на въезд в страну для иностранцев

ТАССиещё 3
3 часа назад
Власти Филиппин продлили до 30 апреля запрет на въезд в республику иностранцев и некоторых граждан страны в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента страны Гарри Роке.
Филиппины продлили запрет на въезд в страну для иностранцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его словам, целевая группа по борьбе с распространением коронавируса одобрила продление ограничения, которое вступило в силу 22 марта и должно было действовать до 21 апреля, пишет медиагруппа ABS - CBN. Роке уточнил, что "иностранные граждане с действующими документами, разрешающими въезд и выданными до 22 марта 2021 года, могут прибывать на Филиппины". Речь идет о дипломатах, представителях международных организаций, иностранных экипажах морских судов, а также родителях, супругах и детях граждан Филиппин, путешествующих вместе.
30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 904,2 тыс., вылечились более 705,1 тыс. человек, умерли 15,5 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование четырех вакцин: совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, а также российский "Спутник V". 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.
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