Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Таиланд утвердил список из 8 вакцин от COVID-19 для туристов на 2021 год

TURIZM.RU
39 минут назад
Власти Таиланда одобрили вакцины восьми производителей, включая Sinovac Biotech Ltd. и Pfizer Inc., которые помогут сократить обязательный карантин по прибытии. Об этом сообщают информагентства.
Таиланд утвердил список вакцин от COVID-19 для туристов на 2021 год
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU
Туристы, направляющиеся в Таиланд, должны будут заранее загрузить копии сертификатов о вакцинации на официальный сайт Министерства иностранных дел страны. Это позволит им сократить срок карантина по прибытии до семи дней. При этом все непривитые отправятся на 10-дневную изоляцию, а путешественники из «красных» стран, включая Южную Африку, — на двухнедельную.
Какие же вакцины вошли в список одобренных? Всего производителей восемь: Sinovac, AstraZeneca, SK Bioscience, Pfizer, BioNTech SE, Serum Institute of India, Johnson & Johnson, Moderna и Sinopharm Group. Российских институтов в перечне нет.
Таиланд делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть иностранных туристов и спасти свою экономику от катастрофы. Сегодня страна имеет худшие показатели за более чем два десятилетия.
В этом месяце власти под напором представителей туристического бизнеса сократили карантин — самое большое препятствие для потенциальных путешественников.
Остров Пхукет рассчитывает с 1 июля полностью отменить карантин для вакцинированных туристов.
Кроме документа о вакцинации, туристы из-за рубежа должны будут предъявить «Свидетельство о въезде», медицинскую страховку, покрывающую риски, связанные с коронавирусом, отрицательные результаты теста на COVID-19.
Основное требование к сертификату о вакцинации — он должен быть выдан не менее чем за 14 дней до даты поездки.
Туристическая индустрия Таиланда в 2019 году обеспечила более 60 миллиардов долларов дохода. Страну посетило 40 миллионов иностранных туристов. В 2020 году эти показатели практически обнулились.
Несмотря на успешную борьбу с распространением коронавируса, новая волна инфекции в развлекательных заведениях Бангкока побудила власти распорядиться закрыть пабы и бары в особо пострадавших районах.
Новости путешествий,Johnson & Johnson,Pfizer,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители