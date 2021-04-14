Таиланд утвердил список вакцин от COVID-19 для туристов на 2021 год

Власти Таиланда одобрили вакцины восьми производителей, включая Sinovac Biotech Ltd. и Pfizer Inc. , которые помогут сократить обязательный карантин по прибытии. Об этом сообщают информагентства.

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Туристы, направляющиеся в Таиланд, должны будут заранее загрузить копии сертификатов о вакцинации на официальный сайт Министерства иностранных дел страны. Это позволит им сократить срок карантина по прибытии до семи дней. При этом все непривитые отправятся на 10-дневную изоляцию, а путешественники из «красных» стран, включая Южную Африку, — на двухнедельную.

Какие же вакцины вошли в список одобренных? Всего производителей восемь: Sinovac, AstraZeneca, SK Bioscience, Pfizer, BioNTech SE, Serum Institute of India, Johnson & Johnson , Moderna и Sinopharm Group. Российских институтов в перечне нет.

Таиланд делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть иностранных туристов и спасти свою экономику от катастрофы. Сегодня страна имеет худшие показатели за более чем два десятилетия.

В этом месяце власти под напором представителей туристического бизнеса сократили карантин — самое большое препятствие для потенциальных путешественников.

Остров Пхукет рассчитывает с 1 июля полностью отменить карантин для вакцинированных туристов.

Кроме документа о вакцинации, туристы из-за рубежа должны будут предъявить «Свидетельство о въезде», медицинскую страховку, покрывающую риски, связанные с коронавирусом, отрицательные результаты теста на COVID-19.

Основное требование к сертификату о вакцинации — он должен быть выдан не менее чем за 14 дней до даты поездки.

Туристическая индустрия Таиланда в 2019 году обеспечила более 60 миллиардов долларов дохода. Страну посетило 40 миллионов иностранных туристов. В 2020 году эти показатели практически обнулились.