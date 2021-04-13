Турция ужесточила комендантский час из-за коронавируса

Власти Турции приняли решение с 14 апреля ввести дополнительные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

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"Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19:00 до 05:00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня", - подчеркнул он. Ранее комендантский час вступал в силу с 21:00.

Власти республики также решили вновь ввести ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, а также запретить лицам старше 65 пользоваться общественным транспортом. По словам Эрдогана, данные меры будут действовать в первые две недели рамадана.