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Россияне раскрыли главные проблемы питания в отечественных поездах

Даня Виттиг
2 часа назад
Российские туристы раскрыли главные проблемы питания в отечественных составах. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру».
Россияне раскрыли главные проблемы питания в отечественных поездах
Фото: depositphotosdepositphotos
В первую очередь, россияне жаловались на качество еды, которая была включена в цену билета. Некоторые путешественники отметили, что ужин или завтрак, который они заказывали заранее, принесли с большой задержкой, а другим не понравился вкус продуктов.
«Еда не нужна. Не вкусно», «Питание, положенное по билету, малосъедобно, ресторанное выглядит аппетитно», «В вагоне СВ к персоналу — никаких претензий. А вот питание пассажиров необходимо улучшить, особенно, если заплатил 15-16 тысяч за СВ; в стоимость надо включать 2-хразовое питание. Набор продуктов — примитивный: булочки низкого качества».
Кроме того, некоторых разочаровали цены, а также время ожидания заказанных блюд в вагоне-ресторане.
«Очень маленькие порции в вагоне ресторане и неоправданно большие цены! Поэтому люди не ходят!», «Были в ресторане. Было вкусно, но на мой взгляд дорого. 3 блинчика с джемом — 380 рублей», «Хотелось бы обратить внимание на работу ресторана. Очень долго ждал, когда подойдет официант. При мне несколько человек ушло, так и не дождавшись его».
При этом были и положительные отзывы, когда путешественников полностью удовлетворила работа сотрудников РЖД.
«Все понравилось! Особенно, что есть всегда кипяток и возможность купить у проводника что-нибудь к чаю», «Кормили два раза: завтрак и ужин. На выбор из трех блюд, очень вкусно», «Приятно удивил ресторан. Повара готовят очень вкусно и супы, и закуски, цены умеренные. Могу судить. Так как часто ездил поездами дальнего следования».
Новости путешествий,РЖД,
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