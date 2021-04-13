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Израиль заявил о желании открыть границы для россиян при одном условии

Lenta.ruиещё 8
2 часа назад
Власти Израиля заявили о желании с 23 мая открыть границы для въезда в страну только вакцинированным туристам из России. Об этом пишет ТАСС.
Израиль откроет границы для вакцинированных россиян
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Во вторник министерство здравоохранения и туризма Израиля заявили об одном условии открытия границ для иностранных туристов — с 23 мая 2021 года въезд в еврейское государство будет разрешен для групп вакцинированных путешественников.
Сообщается, что такая договоренность была принята на первом этапе программы по началу приема иностранных туристов в страну.
Ранее в марте глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил о том, что международное авиасообщение с Россией может быть возобновлено через несколько недель. Министр выразил надежду о восстановлении сообщения между Тель-Авивом и Москвой в ближайшее время.
Новости путешествий,Габи Ашкенази,Минздрав РФ,МИД,ИТАР-ТАСС,
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