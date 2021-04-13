Израиль откроет границы для вакцинированных россиян

Власти Израиля заявили о желании с 23 мая открыть границы для въезда в страну только вакцинированным туристам из России. Об этом пишет ТАСС.
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Во вторник министерство здравоохранения и туризма Израиля заявили об одном условии открытия границ для иностранных туристов — с 23 мая 2021 года въезд в еврейское государство будет разрешен для групп вакцинированных путешественников.
Сообщается, что такая договоренность была принята на первом этапе программы по началу приема иностранных туристов в страну.
Ранее в марте глава МИД Израиля Габи Ашкеназизаявил о том, что международное авиасообщение с Россией может быть возобновлено через несколько недель. Министр выразил надежду о восстановлении сообщения между Тель-Авивом и Москвой в ближайшее время.