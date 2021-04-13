После закрытия Турции цены на авиабилеты резко возросли

Так, основатель проектов The Bell и «Русские норм» Елизавета Осетинская отметила подорожание билетов в Египет — с 25 тысяч рублей до 55 тысяч рублей. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
Также уточняется, что из-за дефицита направлений для пляжного отдыха рост цен коснется и других курортов. В частности, билет на рейс авиакомпании «Победа» в Ларнаку обойдется в 89 тысяч рублей в одну сторону.
«Сейчас на несколько дней может возникнуть хаос с ценами, возможны судорожные действия со стороны потребителей, агентств. Но, думаю, это временное явление. Мы ждем, что все устаканится»,
Ранее, 12 апреля, заместитель председателя правительства Татьяна Голиковаобъявила об ограничении регулярного чартерного авиасообщения между Россий и Турций с 15 апреля по 1 июня. По ее словам, путешественникам будут доступны по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.