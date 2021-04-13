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Замечен резкий рост цен на авиабилеты после закрытия Турции

Lenta.ru
3 часа назад
Российские туристы заметили резкий рост цен на авиабилеты после решения властей приостановить авиасообщение с Турцией. На это обратили внимание журналисты издания Znak.
После закрытия Турции цены на авиабилеты резко возросли
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Так, основатель проектов The Bell и «Русские норм» Елизавета Осетинская отметила подорожание билетов в Египет — с 25 тысяч рублей до 55 тысяч рублей. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
Также уточняется, что из-за дефицита направлений для пляжного отдыха рост цен коснется и других курортов. В частности, билет на рейс авиакомпании «Победа» в Ларнаку обойдется в 89 тысяч рублей в одну сторону.
«Сейчас на несколько дней может возникнуть хаос с ценами, возможны судорожные действия со стороны потребителей, агентств. Но, думаю, это временное явление. Мы ждем, что все устаканится»,
— прокомментировал ситуацию руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Мальцев.
Ранее, 12 апреля, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила об ограничении регулярного чартерного авиасообщения между Россий и Турций с 15 апреля по 1 июня. По ее словам, путешественникам будут доступны по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.
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