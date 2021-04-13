Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Онищенко призвал закрыть Турцию для россиян на все лето

Lenta.ru
1 час назад
Ограничение авиасообщения с Турцией надо продлить на все лето. Такую оценку озвучил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
Онищенко призвал закрыть Турцию для россиян на все лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена», — заявил он.
Депутат призвал россиян самим отказаться от поездок в Турцию вне зависимости от того, закрыты перелеты или нет.
Онищенко также предложил сохранить полеты только для бизнеса, так как, по его мнению, необходимо совместно поднимать экономику, а «не кормить нашими деньгами экономику Турции».
Ранее стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе — сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг связь данного решения с визитом президента Украины Зеленского в Стамбул. Во время встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил украинскому президенту непризнание «аннексии» Крыма. Он также отметил важность сотрудничества и подтвердил стратегическое партнерство между странами.
Новости путешествий,Геннадий Онищенко,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Госдума,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители