Онищенко призвал закрыть Турцию для россиян на все лето

Депутат призвал россиян самим отказаться от поездок в Турцию вне зависимости от того, закрыты перелеты или нет.

Онищенко также предложил сохранить полеты только для бизнеса, так как, по его мнению, необходимо совместно поднимать экономику, а «не кормить нашими деньгами экономику Турции».