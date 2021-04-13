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Бортпроводники назвали худшие случаи уборки самолета после пассажиров

Lenta.ru
7 часов назад
Бортпроводники назвали самые жуткие случаи, с которыми им приходилось сталкиваться во время уборки самолета после пассажиров. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на соотвествующий тред на Reddit.
Бортпроводники назвали худшие случаи уборки самолета после пассажиров
Фото: «Daily Express»«Daily Express»
Так, кто-то из сотрудников возмутился по поводу остатков еды и крошек от крекеров и печенья. При этом другая стюардесса пожаловалась на пассажира, которого стошнило прямо на откидной столик.
По словам уборщика, занимавшегося чисткой лайнера RJ-200, худшим, что ему приходилось видеть за всю работу, было пассажирское кресло в огромных пятнах крови.
Кроме того, члены экипажа рассказали, что во многих случаях сиденья остаются в настолько плохом состоянии, что не поддаются уборке. В таких ситуациях сотрудники авиакомпании должны успеть заменить его до следующего полета.
«В прошлом году мы с девушкой зашли в самолет, а у ее кресла полностью отсутствовала нижняя часть», — поделился воспоминанием один из пользователей форума.
Ранее в апреле стюардесса предупредила пассажиров об опасности сидений возле иллюминатора. Как уточнила девушка, окно — одно из самых грязных мест на борту и к нему ни в коем случае не стоит прижиматься лицом. Бортпроводница привела пример того, как люди кашляли и чихали прямо на поверхность окна.
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