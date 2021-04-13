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Россиянам назвали альтернативу отдыху в Турции

Lenta.ruиещё 7
8 часов назад
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал россиянам альтернативу отдыху в Турции. Он заявил РИА Новости, что заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария.
Эксперт назвал страну, которая может стать альтернативой Турции для туристов
Фото: Stoyan Nenov / ReutersStoyan Nenov / Reuters
«Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой — ни Тунис, ни Марокко Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление. Хотя Египет — это круглогодичное направление, но в летний период оно жарковато», — пояснил эксперт.
По его словам, из европейских стран в Болгарии самый мягкий климат и наличие большого номерного фонда. Мальцев порекомендовал активизировать переговорный процесс с болгарской стороной «для возможной переориентации туристских потоков».
Российский юг и так был бы популярен у российских туристов, отметил Мальцев: «Там уже большая часть турпродукта распределена между операторами, а часть – уже продана конечному потребителю».
Ранее глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа прокомментировал решение России ограничить авиасообщение. Он заявил, что Москва может изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит эпидемиологическую ситуацию на месте.
Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.
Новости путешествий,Российские туроператоры,Михаил Мальцев,РИА Новости,
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