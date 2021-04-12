"Мы в шоке": турбизнес Турции отреагировал на решение России

Представители туристической отрасли Турции оказались шокированы решением России об ограничении авиасообщения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил агентству источник, турбизнес рассчитывал на российских туристов в ближайшие недели:

"Мы в шоке. Отели планировали открыться в этом сезоне, прежде всего, с расчетом на россиян. Теперь они вынуждены отложить начало работы. Заменить россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает, а турецкие туристы во время Рамадана (с 13 апреля по 12 мая - ред.) не путешествуют - это традиционное затишье во внутреннем туризме. Для туристической сферы это будет невероятно сложный период".

Приостановка авиасообщения продлит "вынужденную безработицу" людей в Турции. Кроме того, государство перестало выплачивать пособия.