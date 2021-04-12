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"Мы в шоке": турбизнес Турции отреагировал на решение России

Анна Арсеньева
2 часа назад
Представители туристической отрасли Турции оказались шокированы решением России об ограничении авиасообщения. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщил агентству источник, турбизнес рассчитывал на российских туристов в ближайшие недели:
"Мы в шоке. Отели планировали открыться в этом сезоне, прежде всего, с расчетом на россиян. Теперь они вынуждены отложить начало работы. Заменить россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает, а турецкие туристы во время Рамадана (с 13 апреля по 12 мая - ред.) не путешествуют - это традиционное затишье во внутреннем туризме. Для туристической сферы это будет невероятно сложный период".
Приостановка авиасообщения продлит "вынужденную безработицу" людей в Турции. Кроме того, государство перестало выплачивать пособия.
"Примеру российских властей могут последовать и другие страны", — добавил собеседник РИА Новости.
Новости путешествий,РИА Новости,
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