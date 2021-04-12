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Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией

Lenta.ru
40 минут назад
Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом в понедельник, 12 апреля, объявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По ее словам, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. Кроме того, авиаперевозчики продолжат осуществлять рейсы, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции, а также для вывоза россиян, который в настоящий момент уже отдыхают в Турции.
В связи с новыми ограничениями туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию на указанный период, отметила вице-премьер.
Ранее о решении России приостановить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране сообщало РБК со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, а также федерального чиновника. При этом отмечалось, что эвакуировать отечественных туристов из Турции не будут — вместо этого будет организован их плановый вывоз.
В начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.
Новости путешествий,Татьяна Голикова,РБК,ИТАР-ТАСС,
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