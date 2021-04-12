Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией

По ее словам, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. Кроме того, авиаперевозчики продолжат осуществлять рейсы, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции, а также для вывоза россиян, который в настоящий момент уже отдыхают в Турции.