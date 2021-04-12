Как заявил спикер, туристическая деятельность в популярной европейской стране может восстановиться 2 июня, когда на территории Италии отмечается День Республики. Гаравалья подчеркнул, что государство успеет подготовиться к приему иностранных путешественников и будет соблюдать все необходимые меры, чтобы избежать распространения коронавируса.

При этом министр отметил, что сейчас правительство рассматривает три основных условия для приема гостей из других стран. Так, путешественники либо должны пройти полный курс вакцинации и иметь при себе соответствующий сертификат, либо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.