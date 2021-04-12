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Италия объявила об открытии границ для туристов при соблюдении одного из условий

Lenta.ruиещё 12
3 часа назад
Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что страна готова открыть границы для туристов предстоящим летом при соблюдении одного из трех условий. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как заявил спикер, туристическая деятельность в популярной европейской стране может восстановиться 2 июня, когда на территории Италии отмечается День Республики. Гаравалья подчеркнул, что государство успеет подготовиться к приему иностранных путешественников и будет соблюдать все необходимые меры, чтобы избежать распространения коронавируса.
При этом министр отметил, что сейчас правительство рассматривает три основных условия для приема гостей из других стран. Так, путешественники либо должны пройти полный курс вакцинации и иметь при себе соответствующий сертификат, либо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
Третий вариант предполагает обязательную массовую вакцинацию жителей популярных туристических направлений Италии.
В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния», — уточнил Гаравалья.
Отмечается, что информацию о готовности Италии к приему туристов со 2 июня подтвердил и премьер-министр страны Марио Драги. Он подчеркнул, что важно подготовиться к летнему сезону и не сдаваться, поскольку отсутствие иностранцев пагубно сказывается на «городах искусства».
Ранее в марте Италия сообщила об условии открытия границ для российских туристов, которое может состояться предстоящим летом. По словам министра туризма, страна может открыться для россиян, как только эпидемиологическая обстановка станет более благоприятной. Однако о конкретных датах говорить еще рано.
Новости путешествий,Марио Драги,
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