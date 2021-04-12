Аркадий Ротенберг раскрыл туристические активы в Крыму

Аркадий Ротенберг
намерен вложить порядка 15 млрд руб. в реконструкцию советских санаториев в Крыму, рассказал РБК в понедельник его представитель. В публикации отмечается, что Ротенберг уже второй год является бенефициаром санаториев на юге полуострова. На данный момент он "имеет отношение" к "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелю "Дача Рахманинов". Все они, за исключением "Жемчужины", входят в сеть "Курорты Крыма". Представитель бизнесмена объяснил и то обстоятельство, что еще осенью 2019 года связь Ротенберга с санаториями на полуострове опровергалась: на тот момент переговоры еще шли полным ходом. Интерес к сделке возник у предпринимателя в конце 2018 года, пояснил представитель Ротенберга. На данный момент "Жемчужина" не функционирует. К лету в результате переоформления документов Ротенберг станет единственным бенефициаром активов, пишет издание. Не решен, однако, вопрос собственности санатория "Морской прибой": окажется ли бизнесмен в конечном счете его владельцем или нет. Долю Ротенберга в санаториях на данный момент его представитель не стал конкретизировать. В настоящий момент в списке Forbes Аркадий Ротенберг находится на 1064-м место. В российском рейтинге это 41-е место. Состояние бизнесмена журнал называет равным $2,9 млрд.