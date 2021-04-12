Массовое оголение россиян на горе в Сочи сняли на видео

«В Сочи хорошо! — там фестиваль "Бугель-Вугель"», — пописали публикацию администраторы аккаунта.
«Скорей бы запретили этот зоопарк. В чем смысл этого мероприятия?», «Хорошо, что мы в итоге не пришли на это мероприятие — наш семилетний сын не понял бы этих полуголых людей и был бы шок», «Почему их не разгоняют?», «Деградация!», «Ничего умнее не придумали, кроме как в трусах гонять», — негодовали одни комментаторы.
«Прикольно, позитив через край!», «Это нормальный парад каждый год!», «Что-то не пойму, что тут все осуждают их?! На лыжах, ну, в купальниках и шортах люди занимаются спортом», «Отлично! Надо радоваться жизни, особенно в спорте, побольше таких мероприятий», — писали они под видео.