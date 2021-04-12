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Массовое оголение россиян на горе в Сочи сняли на видео

Lenta.ru
1 час назад
Российские туристы массово оголились на склоне горнолыжного курорта в Сочи и попали на видео. Серию роликов, вызвавших споры в сети, публикует Instagram-аккаунт @live.sochi, освещающий события в городе.
Массовое оголение россиян на горе в Сочи сняли на видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как десятки лыжников и сноубордистов стоят в сугробах в купальниках и плавках, а затем начинают ехать по склону. При этом по бокам горнолыжной трассы стоят зрители и снимают происходящее на камеру.
«В Сочи хорошо! — там фестиваль "Бугель-Вугель"», — пописали публикацию администраторы аккаунта.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на увиденное.
«Скорей бы запретили этот зоопарк. В чем смысл этого мероприятия?», «Хорошо, что мы в итоге не пришли на это мероприятие — наш семилетний сын не понял бы этих полуголых людей и был бы шок», «Почему их не разгоняют?», «Деградация!», «Ничего умнее не придумали, кроме как в трусах гонять», — негодовали одни комментаторы.
При этом другие подписчики поддержали веселящихся спортсменов.
«Прикольно, позитив через край!», «Это нормальный парад каждый год!», «Что-то не пойму, что тут все осуждают их?! На лыжах, ну, в купальниках и шортах люди занимаются спортом», «Отлично! Надо радоваться жизни, особенно в спорте, побольше таких мероприятий», — писали они под видео.
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